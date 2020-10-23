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Aktüel Karaman'da 4 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Karaman'da 4 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:58:29 -
Karaman'da 4 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Larende Mahallesi Kılbasan Yolu Caddesi'ndeki 4 binada karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Bu binalarda toplu şekilde taziyeye katıldığı belirlenen vatandaşlarda Kovid-19 vakası görüldüğü ifade edilen açıklamada, ikinci bir karara kadar binalara giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İl Salgın Denetim Merkezi ve kolluk kuvvetlerince taziyelerin denetlenmesine, cenazelerde, cami önlerinde veya halka açık alanlarda toplumumuzun örf ve adetlerinden merhum pişisi, helvası gibi toplu yiyecek içecek ikramının yapılıp dağıtılmasının engellenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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