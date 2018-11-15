THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu! Arama çalışması tekrar başladı

PTT dağıtıcısı Ahmet Uysal 2 yıl önce kaybolunca babası Ramazan Uysal kayıplarla ilgili bir TV programına katıldı. Canlı yayında programa telefonla bağlanan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kişi 'Ahmet'in dövülerek otomobiliyle birlikte Fisundan barajına atıldığını duydum' deyince polis arama çalışmalarını bugün tekrar başlattı.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:31
Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu! Arama çalışması tekrar başladı

Karaman'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan PTT dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos 2016 tarihinde gece  70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve bir an önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

İhbar üzerine 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere barajında AFAD ekiplerince su altı kameraları ile arama yapıldı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Polis ortaya çıkan bu yeni bilgi üzerine soruşturmayı yeniden açarak bugün aramalara tekrar başladı. Mersin  Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı polisleri bugün Fisandun barajına gelerek arama çalışmalarını başlattı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:31
  1. Karaman
  2. Mersin
  3. cesed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    1. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    2. Ali Gültiken: Kulüplerimizin hepsi..
    3. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    4. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya..
    5. Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu!..
    6. Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle..
    7. Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon
    8. Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı
    9. Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!
    10. Brownie tarifi
    11. Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?
    12. Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı,..
    13. Premier Lig'de gelecek sezon VAR..
    14. Milli Futbol Takımı hazırlıklarını..
    15. Donald Trump'tan flaş FETÖ kararı!
    16. Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava..
    17. Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı..
    18. Bebeklerde su tüketimi nasıl olmalı?
    19. Yüzde çıkan küçük beyaz noktalar nasıl..
    20. ABD'den Suudi katillere yaptırım kararı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık