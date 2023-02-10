  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
Gündem

Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karaman'a getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:29:00 -
Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karaman'a getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da depremi yaşayan 700 kişi, AFAD ve Karaman Valiliğinin koordinesinde ilçeye getirildi. Depremzedeler, Hatuniye KYK Kız Yurdu'na yerleştirildi.

Depremzedelerin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları, Valilik tarafından kurulan yardım merkezlerince karşılanıyor. Yurdun zemin katında bulunan salonda vatandaşlar tarafından getirilen giyecek ve ayakkabılar, görevliler ve gönüllülerce ayrıştırılarak ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.

Hatuniye KYK Kız Yurdu dolduktan sonra kente gelen depremzedelerin Nefise Sultan KYK Kız Yurdu'na yerleştirilecekleri öğrenildi.

Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası
Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

Gündem

Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek
Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

Dünya

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı
AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

Gündem

AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

Belçika'dan Türkiye'ye deprem yardımı
Belçika'dan Türkiye'ye deprem yardımı

Aktüel

Belçika'dan Türkiye'ye deprem yardımı

Depremden etkilenen 48 kişi Giresun'a getirildi
Depremden etkilenen 48 kişi Giresun'a getirildi

Gündem

Depremden etkilenen 48 kişi Giresun'a getirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23