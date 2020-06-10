Karaman valisi kim oldu? | Karaman valisi ismi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 41 ilin valisi değişti. Vatandaşlar “Karaman valisi değişti mi?” , “Karaman valisi kim oldu?” , “Karaman valisi ismi” , “Karaman valiliğine kim getirildi?” , “Mehmet Alpaslan Işık kimdir?” , “Mehmet Alpaslan Işık kim?” , “Mehmet Alpaslan Işık hayatı” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre 41 ilde valiler değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.
Karaman valisi kim oldu? | Karaman valisi ismi
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Valiliğine getirildi.
Mehmet Alpaslan Işık kimdir?
30.09.1991 ve 02.01.1992 tarihleri arasında 3 ay Aydın'ın Yenipazar ilçesi Kaymakamlığı yapan Mehmet Alpaslan Işık, 27 Ekim 2018 tarihli atama kararıyla Mülkiye Başmüfettişi iken Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.
27 Ekim 2018 tarihinden bugüne kadar Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan yeni valiler kararnamesi sonucu Karaman Valisi olarak atandı.