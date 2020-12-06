  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı
Aktüel

Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:39:26 -
Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili kullandığı ifadelerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Işık, sosyal medya hesabından, "4 Aralık Cuma günü, bir televizyon kanalının öğle haberlerine bağlanan Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı olan şahıs, aynı gün benimle 2 sendika ve 2 işçi temsilcisinin katıldığı toplantıda kendisinin de bulunduğunu, bu toplantıda 'İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği iş verene Vali olarak kudretimin yetmediğini' söylediğim şeklinde gerçek dışı ifadeler kullanmıştır." açıklamasını yaptı.

Bu kişinin toplantıda bulunmadığı gibi, toplantıda bu anlama çekilecek bir konuşmasının dahi olmadığını belirten Işık, "Bu ifadeler, gündemde kalmaya çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Denize düşen yılana, devletin emeğin yanında yer almasından rahatsız olan, devletle işçiyi karşı karşıya getirmekten başka çözüm üretemeyen sözde sendikacı ise yalana sarılır." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!
Dünya

Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulmün her geçen gün yeni boyutları ortaya çıkıyor. Kamplarda iki sene tutulan doktor Sayragul Sa..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay