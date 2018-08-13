Karaman Belediyesinden ABD'ye tepki! 3 gün ücretsiz olacak

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, son günlerde ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik yaptırımların, ülke olarak birlik ve berberlikle üstesinden gelineceğini söyleyerek bu savaşta herkese görev düştüğünü bildirdi.

Karaman Belediyesi olarak vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek için belediye otobüslerinin 3 gün boyunca ücretsiz olacağını belirten Başkan Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisi güçlü ve dinamik durumdadır. Şu an döviz dalgalanması planlı bir kıskaç hareketidir ve siyasi veya ekonomik hiçbir veriyle alakası yoktur. 15 Temmuz’u atlatan, Suriye'de Amerika’nın hedeflerini bozan, sömürü düzenine dur demek için Amerikan politikaları ile ters düşen Türkiye, cezalandırılmak istenmektedir. Gün, millet olarak serinkanlı ve yekvücut olma günüdür. Devlet ve millet olarak girdiğimiz bu ekonomik savaşta hepimize görevler düşüyor. Bu süreçte keyfi zam yapmayalım, yapan fırsatçılardan alış-verişi keselim, döviz bozduralım, altınları bankaya yatıralım, israf yapmayalım ve Türkiye üretimi ürünler tercih edelim. Karaman Belediyesi olarak biz de 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca belediye otobüslerimizi ücretsiz yapıyoruz. Vatandaşımızı sürekli toplu ulaşım kullanmaya davet ediyoruz. Belediye otobüslerini ve dolmuşları kullanarak ekonomiye katkı yapalım. Unutmayalım başka Türkiye yok.”