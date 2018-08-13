THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Karaman Belediyesinden ABD'ye tepki! 3 gün ücretsiz olacak

Karaman Belediyesi, ABD’nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik yaptırımlar dolayısıyla birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak 3 gün boyunca belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:12
Karaman Belediyesinden ABD'ye tepki! 3 gün ücretsiz olacak

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, son günlerde ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik yaptırımların, ülke olarak birlik ve berberlikle üstesinden gelineceğini söyleyerek bu savaşta herkese görev düştüğünü bildirdi.

Karaman Belediyesi olarak vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek için belediye otobüslerinin 3 gün boyunca ücretsiz olacağını belirten Başkan Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisi güçlü ve dinamik durumdadır. Şu an döviz dalgalanması planlı bir kıskaç hareketidir ve siyasi veya ekonomik hiçbir veriyle alakası yoktur. 15 Temmuz’u atlatan, Suriye'de Amerika’nın hedeflerini bozan, sömürü düzenine dur demek için Amerikan politikaları ile ters düşen Türkiye, cezalandırılmak istenmektedir. Gün, millet olarak serinkanlı ve yekvücut olma günüdür. Devlet ve millet olarak girdiğimiz bu ekonomik savaşta hepimize görevler düşüyor. Bu süreçte keyfi zam yapmayalım, yapan fırsatçılardan alış-verişi keselim, döviz bozduralım, altınları bankaya yatıralım, israf yapmayalım ve Türkiye üretimi ürünler tercih edelim. Karaman Belediyesi olarak biz de 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca belediye otobüslerimizi ücretsiz yapıyoruz. Vatandaşımızı sürekli toplu ulaşım kullanmaya davet ediyoruz. Belediye otobüslerini ve dolmuşları kullanarak ekonomiye katkı yapalım. Unutmayalım başka Türkiye yok.”

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:12
  1. Karaman Belediyesi
  2. ABD'ye tepki
  3. toplu ulaşım kararı
  4. 3 gün ücretsiz olacak
  5. yaptırımlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
    1. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    2. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    3. Hatay'da orman yangını
    4. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    5. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    6. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    7. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    8. Zilhicce ayında yapılacaklar
    9. Menajeri resmen açıkladı!..
    10. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    11. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    12. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    13. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    14. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    16. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    17. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    18. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    19. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    20. Süleyman Seba'ya vefa... Kabri başında..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!