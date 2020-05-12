  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:48:04 -
Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin hemşirelere dağıtılmak üzere bez çantalar içerisinde çeşitli hediyeler hazırladığı belirtilerek, "Hazırlanan hediyelik çantalar İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman Devlet Hastanesi, Belediye Polikliniği, Diyaliz Merkezi ile sağlık ocakları başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına tek tek görevliler tarafından dağıtıldı" denildi.


İçerisinde lokum, kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Karaman Belediyesine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı