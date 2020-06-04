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Aktüel

Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yolu müjdesi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:15:27 -
Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yolu müjdesi verdi.


Başkan Karalar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Adana Bisiklet Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bisiklet tutkunlarıyla buluşan Karalar, “Yaşadığımız korona virüs salgınıyla birlikte sosyal mesafe ve sağlık açısından bisiklet ile ulaşımın öneminin daha arttığı bu günlerde Adana Bisiklet Platformu ile 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutladık. Bu anlamlı günde bilinçli bisiklet kullanıcılarına müjdeyi verdik. Stadyum önü-Çatalan Caddesi ve Portakal Çiçeği Parkı bisiklet yolunu bitirdik. Turgut Özal Bulvarı-İller Bankası Kavşağı-Kurttepe Anadolu Lisesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 1. Kanal-Öğretmenler Bulvarı arası ve Dilberler Sekisi-Galeria-Müze bisiklet yollarına başlıyoruz” dedi.

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