Karalahana Sarması tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz yöresi ile anılan karalahana sarması, en sevilen sarma çeşitlerinden biridir. Karalahana vücuttaki zehirli maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Sağlıklı ve lezzetli Kara Lahana Dolması tarifi.

Malzemeler

1 kg kara lahana

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı pirinç

3 adet soğan

250 gr kıyma

1 yemek kaşığı kuru nane

Kimyon, tuz, Kırmızı pul biber, Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ince doğranmış maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için malzemeler;

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

15 gr tereyağı

Yapılışı

Karalahanaları güzelce yıkayın ve kaynayan tuzlu suya atın. Yumuşayıncaya kadar haşlamanız gerekiyor sonrasında süzerek soğumaya bırakın. Soğanı yemeklik doğrayalım ve kıymaya karıştıralım. Pirinç, zeytinyağı, tuz, salça, maydanoz ve baharatları ekleyelim. Harçtan yaprakların içine doldurup saralım. Tencerenin zeminine karalahana yaprakları serip, dolmaları tencereye dizelim. En üste zeytinyağı gezdirip üzerine uygun büyüklükte bir tabak kapatın ve dolmaların hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısabilirsiniz. Yumuşayıncaya kadar pişirmelisiniz. Tereyağını eritip salçayı 4 dakika kavurun. Dolmaları tabağa alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos gezdirdikten sonra sıcak servis tapabilirsiniz. Afiyet olsun.