Karaktersizlere bakın! Mezhepçi İran Tahran'daki Sünni mescidini yıktı!

İran yönetiminin başkent Tahran'da bulunan Sünni halka ait bir mescidi yıktığı bildirildi.

İran rejiminin ülke genelindeki Sünni halka yönelik ihlalleri devam ediyor.

Son olarak 16 Ekim'de başkent Tahran'ın Punek bölgesinde bulunan Sünnilere ait Nebiyyu'r Rahme Mescidi'nin güvenlik güçleri tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Mescidin namaz kılma bölümünün yanı sıra şadırvan kısmı da tahrip edildi.

Yıkılan mescidin görüntüleri sosyal medya üzerinden servis edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'daki Sünnilerin önde gelen isimleri arasında yer alan Beluç İslam alimi Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, mescidin yıkılmasına tepki gösterdi.

20 Ekim günü verdiği cuma hutbesinde konuya değinen İsmailzehi, İran'ın Tahran'daki mescidi yıkmasına karşı çıktı. İsmailzehi Tahran'da Sünnilere ait bir cami açılmasına izin verilmediğini, var olan küçük mescitlerin de yıkıldığını ifade etti. İsmailzehi, İran'ın Filistin'e destek verirken ülkedeki Sünnilere yönelik bu gibi ihlallerinin bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekti.

İran yönetimi başkent Tahran'da Sünnilerin cami inşa etmesine izin vermiyor. Sünni halk namazlarını küçük mescitlerde veya mescide çevrilen kiralık dairelerde kılıyor. Bu ibadethaneler de sıklıkla Tahran yönetiminin baskı politikalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Mepa News