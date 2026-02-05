Karaköy İskelesi'nde gizemli ölüm! Denizden kimliği belirsiz kadın cesedi çıkarıldı
İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde bu sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İskele çevresinde denize bakan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan birini fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.