Karaköy Barajı tamamlandı! Ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak

Çanakkale’de 39 metre yüksekliğinde yapılan Karaköy Barajı tamamlandı. 444 milyon lira maliyetle yapılan baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı'nın tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından baraja ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale'ye müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale Karaköy Barajı'nın, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini aktardı.

Yumaklı, "9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

