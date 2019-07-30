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Karaköprü’de yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi ilçenin hızla gelişen ve büyüyen mahallesi Seyrantepe’de ihtiyaçlar dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

30 Temmuz 2019 Salı 14:13
Karaköprü’de yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi ilçenin hızla gelişen ve büyüyen mahallesi Seyrantepe’de ihtiyaçlar dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.


Şanlıurfa’nın gelişen yüzü Karaköprü’de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri ilçenin hızlı gelişen ve konutlaşmanın arttığı mahallesi Seyrantepe’de (TOKİ-MAŞUK) ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarken, açılan yolların alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.


Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir çalışmalar nedeniyle Baydilli’ye teşekkür ederken, "Mahallemiz çok hızlı bir gelişme gösteriyor ve konutlaşma sürekli artıyor ve bu nedenle yeni yol ihtiyacımız oluyor. Büyükşehir Belediyemiz ana yollarda asfalt çalışması yaparken, sağ olsun Metin Baydilli Başkanımız da burada inceleme yaptı ve ara yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlattı. Metin Başkanımıza ve Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe’nin yanı sıra Doğukent, Atakent ve Batıkent gibi mahallelerde de yeni yol açma, kilitli parke döşeme ve deforme yollarda yama, onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:13
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