Karaköprü’de yol ağı genişliyor

Karaköprü Belediyesi ihtiyaçları karşılamak için ilçede yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken, açılan yolları da kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyor.

Şanlıurfa’nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Karaköprü’de yol ihtiyacını karşılamak üzere Karaköprü Belediyesi tarafından Seyrantepe ve Ali Baba mahallelerinde yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açtıkları yollarda alt yapı çalışmaları bittikten sonra çamur ve toz oluşumunu engellemek amacıyla kilitli parke döşemesi yapıyor. Her geçen gün büyüyen ilçede en önemli ihtiyacın yol olduğuna dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol çalışmalarına yoğunluk vererek özveriyle çalıştıklarını söyleyerek," Karaköprü’nün yol sıkıntısı çekmemesi için hummalı bir çalışma içerisine girdik. Yapılaşmanın olduğu mahallelerde ekiplerimizi ihtiyaçlar ve program dahilinde yeni yollar açıp altyapısı biten yolları kilitli parkeyle döşüyor. Bunun yanında deforme olmuş yollarda onarım ve yama yaparak araçların sorun yaşamasını önlüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.