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Karaköprü’de geleceğin futbolcuları yetişiyor

Karbel Karaköprü Belediyespor’un altyapı seçmeleri sonucu seçilen çocuklar antrenmanlara başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
Karaköprü’de geleceğin futbolcuları yetişiyor

Karbel Karaköprü Belediyespor’un altyapı seçmeleri sonucu seçilen çocuklar antrenmanlara başladı. Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan antrenmanı ziyaret ederek, futbolcu adayı çocuklarla bir araya geldi.


Karbel Karaköprü Belediyespor’un geleceğin futbolcularını yetiştirmek için yaptığı altyapı seçmeleri sonucu seçilen gençler altyapı hocaları yönetiminde antrenmanlarına başladı. 12-16 yaş arası çocuklardan oluşan altyapıda yetenekli çocukların geleceğin futbolcuları olarak kazandırılması hedefleniyor.


Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Karaköprü Faruk Çelik Stadında yapılan altyapı antrenmanını ziyaret ederek, altyapı hocaları ve futbolcu adayı gençlerle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Aslan altyapı hocalarından seçmeler ve idmanlarla ilgili bilgi alırken, çocuklarla da bir süre sohbet etti.Futbolcu adaylarına hitap eden Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, gelecekte iyi bir yerlere gelmeleri için şimdiden çok çalışıp formayı iyi terletmeleri gerektiğini gençlere anlattı. Başkan Aslan, “Siz şimdi çok çalışıp formayı terleteceksiniz ki gelecekte çok iyi birer futbolcu olup hem bizim yüzümüzü hem de ailenizin yüzünü ak edeceksiniz. Biz Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile birlikte size değer veriyoruz, her zaman yanınızda olacağız. Sizden tek isteğimiz hocalarınızın sözünü dinlemeniz ve iyi çalışmanızdır” ifadelerini kullandı.


Ziyarette Kulüp Başkanı Aslan altyapıdaki futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
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