Karaköprü Belediyespor son dakikada güldü

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 3. Hafta maçında sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’u Emre Okur’un 90. attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karbel Karaköprü Belediyespor iyi başladığı sezonda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip ligin 3. Haftasında sahasında 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 90 dakika üstün bir oyun sergilerken, aradığı golü 90. Dakikada golcü futbolcusu Emre Okur ile bularak 3 puanı tek golle hanesine yazdırdı.

Maça iyi başlayan ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, rakip 68 Aksaray Belediyespor’un ataklarında kaleci Erşen Çilingir kalesinde adeta devleşti.

Maçın ikinci yarısında da her iki takım ataklar bulurken, 90. dakikada Karbel Karaköprü Belediyespor Emre Okur’un kafasından bulduğu golle 1-0 üstünlük sağladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karaköprü ekibi bu galibiyetle üç haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puana ulaştı.

Maç sonunda Karaköprü Belediyesporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Karaköprü Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak.