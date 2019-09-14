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Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde

TFF 3.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde

TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 3. Hafta maçında yarın sahasında 68 Aksaray Belediyespor’u konuk ediyor.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 3. Hafta maçında yarın 68 Aksaray Belediyespor’u ağırlayacak. Karaköprü ekibi çalışmalarını sürdürürken, maçtan galip gelerek puanını 7’ye çıkarmanın hesabını yapıyor.


Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ, lige iyi başladıklarını belirterek Aksaray maçında bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.


Dağ, “Hafta içi kupa maçımız olduğu için maça hazırlık süremiz kısıtlı oldu ancak maça hazır çıkmak için çalışıyoruz. Kupa maçında ya maçı kazanacaktık ya da futbolcu kazanacaktık. Biz futbolcu kazanmayı seçerek gençlerimizi o maçta görmek istedik ve oynattık. Pazar günü de inşallah Aksaray’ı yenip puanımızı 7’ye çıkaracağız. Tüm taraftarlarımızın, Şanlıurfalı hemşerilerimizin desteğini yanımızda görmek istiyoruz” dedi.


Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ise taraftarlara çağrıda bulunarak Pazar günü maça davet etti. Başkan Aslan, “Takımımız lige iyi bir başlangıç yaptı. İnşallah Pazar günü de Akray maçında galip gelerek bu çıkışını sürdürecektir. Ben tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimizi bu maça takımımızı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu


Pazar günü Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak maç 15.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemi Gürcan Hasova yönetecek.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
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