Karakolda şok! Karısının şikayet ettiği adam, ifade için gittiği karakolda polisin silahıyla intihar etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısının şikayeti üzerine polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.
Ordu'da saat 11.00 sıralarında, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.
Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.