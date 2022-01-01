Karakaya halkın ve Hakk’ın sesi olmuştur

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Türkiye’nin vesayetin baskısı altında değerlerinden uzaklaştırıldığı bir dönemde Akit Gazetesi’nin sayfalarından darbecilere ve şer odaklarına meydan okuyan Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezinde görkemli bir anma töreni gerçekleştirildi. “Vefa”nın sözde kalmadığı ve samimiyet olup kelimelerle çağladığı anma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karakaya’nın ailesi, Akit Medya Grubu Yöneticileri, çalışanları ve okuyucuları katıldı. Program Fatih Cami İmam Hatibi Metin Çakar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın gönülleri titreten duasıyla devam etti.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Vefatının 6. Yıldönümünde Hasan Karakaya’yı Anma Programı”na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akit Medya Grubu yöneticilerine tek tek plaket takdim etti. Duygusal anların yaşandığı ve büyük katılımın gerçekleştiği programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Biri üstad diğeri Karakaya

Törende konuşan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Akit Medya Grubunun kıymetli mensupları, basın mecramızın değerli üyeleri, aziz kardeşlerim, sizi hasretle muhabbetle selamlıyor, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Ben hep şunu söylerim, dünyamda iki kalem var ki; beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır ama korkmamışlardır. Hasan Karakaya kardeşimiz köşesinde işte bunu başarılı bir şekilde yürüttü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşorüydü.

28 Şubat'a meydan okudu

“Hasan Karakaya, 63 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi. (28 Şubat dönemi) Siyasetin ve toplumun gazete manşetleriyle hizaya çekildiği o meşum günlerde Karakaya, halkın ve hakkın sesi olmuştur. Darbeciler tehditle susturamadıkları Karakaya’nın kalemini bu kez uyduruk davalarla kırmaya çalışmış, ancak onun iradesini rehin, kalemini esir alamamışlardır. Dönemin vesayetçi basınına ve darbecileri ayakta alkışlayan yargısına rağmen o, linç edilme pahasına özgürlükleri, milli iradeyi ve milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür. İkbal peşinde koşanlardan, köşesini kiraya verenlerden, üç kuruşluk dünya menfaati için zulmü alkışlayanlardan, zulmü mazur gösterenlerden, zulme boyun eğenlerden asla olmamıştır. Cumhuriyet mitinglerinden meşhur Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden çukur terörüne kadar Türk demokrasisine yönelik tüm saldırılarda cesur duruşlu kalemiyle milletin mücadelesine koşulsuz destek verdi.

Vesayetin medya ayağı

“Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler. CHP içinde 27 Mayıs’ı övenler, darbecilere alkış tutanlar, milletin inancıyla değerleriyle kavga edenler çıksa da bunların hiçbir hükmü kalmamıştır. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislere iktidarın kimde olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz ise tarihi bir dönüm noktasıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı. 2023’e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum.

Vizyon sahibiydi

“Aynı şekilde Türkiye’nin önünü açacak, milli iradeyi güçlendirip vesayeti geriletecek, ekonomik bakımdan ülkemizi hak ettiği seviyelere taşıyacak her türlü adıma sahip çıktı. Her türlü hamleyi teşvik ve takdir etti, özellikle az önce izledik, Başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri Hasan Karakaya’nın siyasi ufkunu ve vizyonunu göstermesi açısından son derece mühimdir. Hani şu anda muhalefet var ya ana muhalefet, onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar, nal. Hasan Karakaya, dobra bir kalem olmanın yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilere de eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. Sanat ve yayın hayatımıza musallat olan yıllarca bu alanı kendi tapulu malı gibi gören zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrir. Türkiye daha önce hiç olmadığı kadar zengin, dinamik ve özgür bir kültürel iklime de kavuşuyor. Ancak gazetecilik ve köşe yazarlığı gibi bilgi, birikim, tecrübe yanında mangal gibi yürek de gerektiren mesleklerde Hasan kardeşimizin eksikliği gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Son nefesine kadar kalemiyle verdiği mücadele hasebiyle, Hasan kardeşimizin amel defterinin kapanmayacağına inanıyorum. Hasan kardeşimizi hayırla yâd ediyor, özlemle anıyoruz.”

Karahasanoğlu: Yılmadık ve doğru bildiğimizi söyledik

Hasan Karakaya’yı anma programında konuşan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, şunları dile getirdi: “Muhterem kardeşlerim vefa Edirnekapı’da bir semt ismi değil, Hasan Karakaya’nın göğsünde çıkan çınar ağacının adıdır. 20 seneyi aşkın mesai arkadaşlığımız sırasında dargın olmadık. Toplu gözaltıları yaşadık, günlerce gözaltında tutulduk. Hiçbirinden yılmadık, doğru bildiğimiz yolda devam ettik. Bunda siz muhterem kardeşlerimizin büyük katkısı var. Biz sizden aldığımız cesaretle doğru bildiğimiz şeyleri aktarmaya gayret ettik. Allah mahcup etmedi. Hasan gerçekten bir dosttu. Cesaretiyle iyi işler başardı.”

Altun: Mücadele ehliydi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da şunları ifade etti: “Mütefekkir, yazar, dava adamı Hasan Karakaya Ağabeyimizi rahmetle yâd ediyorum. Büyüklerimizden öğrendiğimiz çok hikmetli bir söz vardır: Allah ölümlerin güzelini nasip etsin diye. Hasan abi 6 yıl önce güzel bir ölümle ayrıldı aramızdan. Yaptığı umrenin üzerinden 24 saat geçmemişti ruhunu teslim ettiğinde. Samimi bir Müslümandı. Zor zamanların adamıydı. Yüce gönüllüydü. Ucuz hesaplara tamah etmezdi. Karakaya tam bir mücadele ehliydi.”

“Erdoğan tarihe geçti”

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da şunları söyledi: “Allah mümin gönüllerden cesareti ve merhameti eksik etmez. Hasan Ağabeyin kalemi susmaz, yeri dolmazdı. Bizler onun yerini doldurmaya değil, onun bıraktığı kutlu yerden devam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Onlar kendi zevkleri için değil, milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler. Allah bize İstanbul’u fethedip, Ayasofya’nın etrafına minareler diken Fatih’i tüm engelleme çabalarına rağmen 600 yıldır unutturmadığı gibi, 85 yıl aradan sonra sabah namazı ezanını okutturarak turist ayağıyla ezilen secdegaha yeniden halılar serdiren Sayın Cumhurbaşkanımızı da asırlar boyu unutturmayacaktır.”

Devletin zirvesi katıldı

Usta kalem Karakaya için düzenlenen anma programına geniş bir katılım söz konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ravza Kavakçı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve çok sayıda davetli ve okuyucu katıldı.

Plaket takdim edildi

Törenin akabinde Mustafa Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk-İslam sanatının incelikleriyle süslenmiş bir tablo hediye etti. Programın anısına Başkan Erdoğan tarafından Karakaya’nın ailesine ve Akit Medya Grubu üst düzey yöneticilerine plaket takdim edildi. Karakaya’nın eşi Aysel Karakaya, oğlu Fatih Karakaya ve kızı Ayşenur Karakaya Erdoğan’ın elinden plaketlerini aldı. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Maden, Ramazan Fatih Uğurlu, Murat Alan, Mehmet Duvarbaşı ve Zekeriya Say, Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdür Adem Şahin ve Akit Gazetesi Spor Müdürü Emrah Savcı’ya da plaketleri Başkan Erdoğan tarafından takdim edildi.