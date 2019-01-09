Karakaş ve Yıldırım TMSF üyeliğine atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararı ile, BDDK üyeliklerine ise Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı’nın atamaları yapıldı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Halit Küçükünal ile Bahtiyar Sazlık’ın ataması gerçekleştirildi.