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Ekonomi Karaismailoğlu: Konteynerlerimiz Adıyaman’a gelmeye başladı
Ekonomi

Karaismailoğlu: Konteynerlerimiz Adıyaman’a gelmeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık. Konteynerlerimiz Adıyaman’a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:19:00 -
Karaismailoğlu: Konteynerlerimiz Adıyaman’a gelmeye başladı

Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada “Depremzedeleri konteyner kentlere almamızın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi 1 yıl içinde kalıcı konutlarına yerleştirmek için işleri günbegün takip edeceğiz” diye konuştu.

Sevindiren gelişmeler de var

Karaismailoğlu, Adıyaman’da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Karaismailoğlu, kayıpları en kısa zamanda yerine koymak için devletin elinden geleni yaptığını vurguladı. Adıyaman genelinde vefat edenlerin sayısının 3 bin 438 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, “12 bin 920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. 117’nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarının artması bizim temennimiz” şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, çadır ihtiyacı olanlar için de çalıştıklarının altını çizdi. Kurulan çadır kentlerde sistemin oturtulması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. Komşu belediyeler ve devletin tüm kurumlarının ihtiyaçlar konusunda Adıyaman’da seferberlik halinde olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “25 binin üzerinde uzman ile gönüllü çalışıyor” ifadesini kullandı.

Faaliyetler devam edecek

Karaismailoğlu, Adıyaman’da yürütülen çalışmaların aksamaması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını ve sivil araçlarla şehre gelmemelerini talep etti. Şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlara da ücretsiz ulaşım imkânı sunduklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunlara dikkat çekti.

“Sadece hava yoluyla depreme maruz kalmış 10 ilimizde 190 bin vatandaşımızı ücretsiz olarak tahliye ettik. Demir yollarıyla da ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz. Kara yollarında da aynı şekilde bütün sistemimizi kurduk, sağlıklı bir çalışma var. Bunlar da vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar devam edecektir.” Vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, böyle bir afete bir daha maruz kalmamayı diledi.

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