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Karaisalı Yerköprü’de temizlik

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkisinde, Kapıkaya Kanyonu mesire alanında atık ve çöp temizliği yaptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:38
Karaisalı Yerköprü’de temizlik

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkisinde, Kapıkaya Kanyonu mesire alanında atık ve çöp temizliği yaptı. Tonlarca atık, ekiplerin yoğun çalışması sonucu toplandı, mesire alanı temizlendi.


Doğaya gelişigüzel atılan ambalaj, plastik, pet şişe ve poşetlerin kirlettiği bölgede yoğun temizlik çalışması gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda tonlarca atığı bölgeden uzaklaştırdı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:38
  1. doğa

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