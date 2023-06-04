Karahindiba: Yaptığı beklenmedik önemli etkileri var! Bakın ne: Bilgilerinizi altüst edecek! Karahindibanın faydaları

Karahindibanın Faydaları Nelerdir?

Karahindiba, papatyagiller (Asteraceae) familyasından Avrasya ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunan bir bitki türü. Sabah uyandığınızda birkaç dakika kaynatmalısınız. Daha sonra demini alması için beklemeniz gereklidir. Demini aldıktan sonra süzme işleminden geçirin ve iki parçada yani kahvaltı öncesi ve sonrası olacak şekilde tüketin. Şifalı karahindiba çayı İbrahim Saraçoğlu tarafından bu şekilde demlenmesi önerilmiştir.

Karahindiba faydaları

*Karaciğer metabolizmasının çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle kronik karaciğer iltihaplanmasının tedavisinde ve önlenmesin de de kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer dostu olduğu için *karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir.

*Ayrıca karaciğerin bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

*Safra kesesi taşının oluşumuna engel olmaktadır. Hatta safra kesesinde oluşan taşlarında dökülmesi de yardımcı olmaktadır. Eğer taş çok büyükse bu yöntem uygulanmamalıdır. Taş küçükse uygulanabilir.

*Şeker hastalığında destekleyici bir bitkidir. Kan şekerinin düşürülmesinde ve denge de kalmasını sağlamaktadır.

*Çok iyi kan temizleyici bir bitkidir. Düzenli olarak tüketildiği zaman kanın temizlenmesini sağlamaktadır.

*Özellikle vücuttaki ödeminde atılmasında da büyük rol oynamaktadır. Ödemin kolay atılmasıyla da kilo veremeye de yardımcı olmaktadır.

*Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığında giderilmesinde payı büyüktür. Yemeklerden sonra tüketildiği zaman hazmı kolaylaştırır.

*Deri üzerinde oluşan, mantar, sedef, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Karahindiba otunun ya suyuyla ya da yeşil haliyle deri üstüne pansuman yapılmalıdır. Bitkiyi yeşilken ezin ve hastalığın olduğu bölgeye koyun ve bir süre bekletin.

*Ayrıca romatizma ve gut hastalığına karşı da çok faydalı bir bitkidir.

*Uykusuzluk problemin de önüne geçmektedir. Uyumadan önce düzenli olarak tüketildiği zaman kısa sürede uykusuzluk problemi de çözülmüş olmaktadır.

*Özellikle taze şekilde tüketildiğinde kansere ve vücutta oluşabilecek daha birçok hastalığa iyi gelmektedir.

*Hatta organların tazelenmesine de yardımcı olmaktadır.

Karahindiba Otunun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak tüketilmektedir. Kaynamış olan suyun içerisine bir tutam atın ve 1-2 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Taze hali yani yeşil olarak tüketilmesi vardır. Bu da çıktığı mevsimden toplanın yeşil olarak tüketilmesidir.

Karahindiba otu faydaları

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yatıştırıcı özelliği bulunan depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklere sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratan bir yapıya da sahiptir.

Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır? Hindiba kahve kilo verdirir mi?

Hindiba kahvesi zayıflama konusunda gündeme gelen bir içecektir. Zayıflamaya olan etkisi ile ilgi görmektedir. Bağırsakları rahatlatma, ödem atma, uzun süre tokluk sağlama özelliği ile diyette olanlara destek olur. Hindiba kahvesi tek başına zayıflatan bir içecek değildir. Kurutulmuş kökler, öğütülüp kahve tozuna dönüştürülür. Hindiba kahvesinin çekirdekleri çok küçük granüllerden oluşmaktadır. Bu yüzden de su içerisinde çok kolay bir şekilde eriyecektir. Kahve tozuna dönüşen kökler, sıcak suyla kaynatıldığı zaman sağlıklı bir içecek şeklinde tüketilir.

Karahindibanın yan etkileri / zararları

Mide-bağırsak: Mide ekşimesi, mide iltihabı, dispepsi, aşırı dozda hafif ishal, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü). Kontakt dermatit (cilt alerjisi): Karahindiba, çocuklarda önemli bir alerjendir

İlginizi çekebilir→ Ne stres ne de üzüntü bırakıyor! İşte şok eden doğal antidepresan o bitki: Bir bardak için ve...Vazgeçilmezleri→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın→ TIKLAYINIZ