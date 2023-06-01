Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın

Zerdeçal ayrıca güçlü anti-aging, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü bir baharattır. Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz.

Zerdeçal, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan inanılmaz derecede sağlıklı bir baharattır. Farklı, benzersiz bir lezzet ve karakteristik rengin yanı sıra şaşırtıcı sağlık özellikleri de vardır.

Malzemeler

1 bardak süt

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı

Ezilmiş 1 yeşil kakule

Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.

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Zerdeçalın diğer faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın Diğer Faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur

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