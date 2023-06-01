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Kadın - Aile Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın
Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın

Yeniakit Publisher
2023-06-01 23:32:00 - 2023-06-02 00:15:51
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın

Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz. Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:

Zerdeçal ayrıca güçlü anti-aging, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü bir baharattır. Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz.

Zerdeçal, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan inanılmaz derecede sağlıklı bir baharattır. Farklı, benzersiz bir lezzet ve karakteristik rengin yanı sıra şaşırtıcı sağlık özellikleri de vardır.

Malzemeler

1 bardak süt
Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı
Ezilmiş 1 yeşil kakule
Küçük 1 tarçın çubuğu
Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.
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Zerdeçalın diğer faydaları

Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın Diğer Faydaları
Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur

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