Karahasanoğlu'ndan 'Başbağlar Katliamı' açıklaması: Bu vebal hükümetin ve medyanın üzerindedir
AKİT TV'de canlı yayına katılan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Başbağlar Katliamı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKİT TV'de canlı yayına katılan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 5 Temmuz 1993 yılında 28 kişi kurşuna dizilmek, biri kadın, biri çocuk 5 kişi ise yakılmak suretiyle 33 kişinin şehit edildiği Başbağlar katliamı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Karahasanoğlu, Başbağlar Katliamı'nın sanıklarından bir kişi bile ceza almadığını belirterek mazlumların vebalinin hükümetin ve medyanın üzerinde olduğunu belirtti.