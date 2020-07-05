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Karahasanoğlu'ndan 'Başbağlar Katliamı' açıklaması: Bu vebal hükümetin ve medyanın üzerindedir

AKİT TV'de canlı yayına katılan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Başbağlar Katliamı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 21:54:00 -

AKİT TV'de canlı yayına katılan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 5 Temmuz 1993 yılında 28 kişi kurşuna dizilmek, biri kadın, biri çocuk 5 kişi ise yakılmak suretiyle 33 kişinin şehit edildiği Başbağlar katliamı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karahasanoğlu, Başbağlar Katliamı'nın sanıklarından bir kişi bile ceza almadığını belirterek mazlumların vebalinin hükümetin ve medyanın üzerinde olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Baba

Bakin aynen madımak gibi yaptılar bu ağlayıp sizliyanlar kendi katl etikleri insanlari yok sayıyorlar Sayin abim bu hepimizin üzerinedir.
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Vatandaş

Karahasanoğlu birgünde şu CHP ve HDP nın payandası temele bir laf söylese görelim hadi bakalım,alemi İslam için çırpınan cumhurbaşkanımız a laf söylemesi kolay
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