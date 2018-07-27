Karahasanoğlu: "Rahip Brunson'u da yazsana" dediler... Yazdım!

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve Türkiye ile ABD arasında iplerin gerilmesine neden olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın 20 aydır tutuklu bulunuyordu. Brunson'ın tutukluluğu, 'sağlık sorunları' dikkate alınarak geçtiğimiz günlerde ev hapsine çevrildi.

Bugünkü köşe yazısında bu konuya değinen Gazatemiz Akit yazarı Ali Karahasanoğlu rahip Brunson’un ev hapsine alınmasına karşı çıkan ve bunu Türkiye’nin verdiği bir taviz olarak görenlere cevap verdi.

Karahasanoğlu "Solcu geçinen, ulusalcı geçinen, içimizdeki ABD’liler söylese; ABD’li rahibin tutuklanmasından dün niye şikayetçi oldular. Bugün ev hapsine geçişinde, niye yine rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

FETÖ sevdalısı okuyucular soruyorlar:

“Ali Abi.. Ali Abi.. Rahip Brunson’u da yazsana..”

Eyvallah, yazalım..

Ama en başından yazalım..

FETÖ’cü savcıların CIA istihbarat elemanlarına, Kocaeli Cezaevi’ndeki bir tutukluyu sorgulattırdığı Türkiye’den..

Dünyanın süper gücü ABD’nin bir rahibini tutuklayan, 20 ay hapiste tutan bir Türkiye’ye geldik..

Elhamdülillah..

Hem nasıl bir Türkiye?..

O rahip tutuklandığında..

Sadece ABD’li kabadayıların çemkirmelerini değil..

ABD’nin Türkiye içindeki solcu geçinen işbirlikçilerinin de ayaklanıp, “Hoop noluyoruz” diye bağırdığı bir Türkiye’den bahsediyoruz.

“1960’lı yıllarda biz 6. Filo’yu kovarken, siz onlara yüzünüzü doğrultup, namaz kılıyordunuz” diye höykürenlerin..

“Bu rahibin kim olduğunu bilmiyorsunuz galiba siz.. ABD vatandaşı o!” diye, ABD’li rahibe nasıl sahip çıktıklarını..

Çocuğu ABD vatandaşı olsun diye, binlerce kilometre uçak yolculuğu yapıp, ABD’ye gidip, orada doğum yapıp, Türkiye’ye dönen sözde ulusalcıların ABD yanlısı söylemlerini..

Dinledik..

Kahrolduk..

“Tutukladınız ama.. Üç gün sonra serbest bırakmak zorunda kalacaksınız”söylemlerine maruz kaldık..

Nihayetinde gördük..

Rahip Brunson, ABD’li emperyallerin tehditlerine..

İçerdeki ABD yalakalarının şantajlarına rağmen..

“ABD’ye posta koymak ha.. Biz çocuklarımız ABD vatandaşlığı kazansın diye New York’lara uçalım.. Oralarda kızlarımıza, gelinlerimize doğum yaptıralım.. Siz burada, ABD vatandaşı bir rahibi.. Hem de din adamını.. Tutuklayın.. Bu ne cüret?.. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?.. ABD bir düğmeye basarsa, Türkiye’nin ekonomisi, iki günde allak bullak olur.. Savaş uçakları kalkamaz.. Helikopterler uçamaz..” diyen general eskilerine rağmen..

O rahip, 20 ay cezaevinde kaldı..

Şimdi de..

Hepten tahliye olmadı..

Ev hapsi şartı ile cezaevinden çıktı..

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Diyecekler ki..

“Ama sonuçta tahliye ettiniz işte!”

Ben de bu eleştiriyi yapanlara diyorum ki..

Siz adam olsaydınız.. Daha önceki yıllarda.. Benzeri bir faaliyet içinde olan ABD’li herhangi bir rahibi.. Veya başka bir ABD’liyi.. 20 ay değil, 20 günlüğüne de olsa tutuklasaydınız da..

Biz de (...)

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