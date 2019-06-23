Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen oyunu kullandı Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bir süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, oy kullanacağı okula gelerek oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirdi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için sağlık görevlileri nezaretinde oy kullanacağı okula gelen Karahasanoğlu, rahatsızlığına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Karahasanoğlu'na oy kullanma işlemi esnasında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da refakat etti. Seçimlerin İstanbul, Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Karahasanoğlu, oy kullanma görevini tamamlamasının ardından okuldan ayrıldı.

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