Karahasanoğlu: Mahmut Efendi hazretleri bunları başarmış bir insan
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ömrünü İslam'a adayan Mahmut Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet dileyerek önemli açıklamalarda bulundu.
Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği on binlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmut Efendi hazretleri 93 yaşında Hakk'a yürüdü
Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Allah mekanını cennet etsin. Büyük bir topluluğu, büyük bir cemaati uzun yıllardır bütün provokasyonlara rağmen bir arada tutmayı başardı" dedi.
Karahasanoğlu sözlerinin devamında Mahmut Efendi hazretlerinin örnek kişiliğinden ve başarılarından bahsetti.