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Gündem Karahasanoğlu: Mahmut Efendi hazretleri bunları başarmış bir insan
Gündem

Karahasanoğlu: Mahmut Efendi hazretleri bunları başarmış bir insan

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ömrünü İslam'a adayan Mahmut Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet dileyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 20:09:00 - 2022-06-23 20:10:08

Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği on binlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmut Efendi hazretleri 93 yaşında Hakk'a yürüdü

Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Allah mekanını cennet etsin. Büyük bir topluluğu, büyük bir cemaati uzun yıllardır bütün provokasyonlara rağmen bir arada tutmayı başardı" dedi.

Karahasanoğlu sözlerinin devamında Mahmut Efendi hazretlerinin örnek kişiliğinden ve başarılarından bahsetti.

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Yorumlar

tufan

çok bütük insandı çok. memlekete çok büyük katkıları oldu yeri doldurulamaz bir adamdı.
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