Karahasanoğlu 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığından gelen telefon görüşmesini anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi neler yaşandığını anlatan Yeni Akit Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü ve yazarlarından Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, o gece Genelkurmay Başkanlığından arandığını ve neler konuştuğunu Akit TV canlı yayınında anlattı.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gece yarısı 00.01 gibiydi benim cep telefonum çaldı. Ben cep telefonumu çok sayıda kişiye de vermiyorum. Cep telefonum 10 kişide vardır yoktur. Açtım belki Ankara'dan bir siyasi yetkili bilgi vercek umuduyla açtım. Ben telefonu açtığımda karşımdaki kişi Genelkurmay Başkanlığından aradığını söyledi. Benim ilk tepkim kimin adına arıyorsunuz oldu. Karşıdaki kişi o an durakladı arkasından arkadan bir ses kapat kapat diyince telefon kapandı. Ben belki biri işletiyordur diye düşündüm ancak sonra numarayı araştırdık gerçekten Genelkurmay Başkanlığının sabit numarası olduğu ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağının İstanbul'a inmesiyle biz sevindik. O noktada ibrenin siyasi seçilmişlerin yönüne dönmüş olduğu için sevindik. Sokağa çıkmadık ama biz de burada önlemler aldık. Gazeteyi ele geçirtmemek için çeşitli önlemler aldık. Gelselerdi kapıdan içeri sokmamak için elimden geleni yapacaktım. Gazeteyi farklı bir manşet ile çıkarmaya kalkarlarsa diye çeşitli önlemler ile bunu yaptırmamaya çalışaktım. Elhamdülillah böyle bir şey olmadı.