  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya olunca başka Türkiye olunca başka! DW Türkçe'nin ikiyüzlülüğü deşifre oldu

KAAN ilk kez en çok takip edilen projeler arasında! Dünyanın gözü Türkiye'de! Flaş gelişme: Talep patladı

İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...

Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi

Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi

Ev gösterme kavgası büyüdü! Kiracılar konutları müşterilere göstermek istemiyor

Verilen süre doldu halk sokaklarda nöbete başladı! Nijer'e askeri müdahale yapılacak mı?

CHP'de ‘cambaza bak’ taktiği! Parti içi kavgayı örtmek için o yönteme sarıldı

TOGG sünnet arabası oldu! Şoför koltuğuna belediye başkanı oturdu

Zafer Partisi Avcılar İlçe Başkanı’ndan şok sözler! Bu Suriyeli’nin dilini keselim
Spor Karagümrük'e Hull City'den sol kanat
Spor

Karagümrük'e Hull City'den sol kanat

Yeniakit Publisher
2023-08-06 16:01:00 -
Karagümrük'e Hull City'den sol kanat

Transfer çalışmalarını sürdüren Vavacars Fatih Karagümrük, Hull City forması giyen kanat forvet Ryan Longman'ı transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına İstanbul'a getiriyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha bitirmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen 22 yaşındaki sol kanat Ryan Longman'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Karagümrük, Hull City ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibiyle anlaşma sağlarken, genç futbolcuyu bugün İstanbul'a getirerek transfer görüşmelerini sonuçlandırmak istiyor. Süper Lig ekibinin İngiliz futbolcuyu 1 yıllığına kiralaması bekleniyor.

Ryan Longman, Hull City'nin ligde oynadığı ilk karşılaşma olan Norwich City karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre bulamamıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Hull City ile 37 karşılaşmaya çıkan Longman 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!

Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Transferde atağa kalktı: Sürpriz gelişme...
Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Transferde atağa kalktı: Sürpriz gelişme...

Spor

Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Transferde atağa kalktı: Sürpriz gelişme...

Ve dünya yıldızı ile mutlu son! Cimbom'dan dev çilek transferi...
Ve dünya yıldızı ile mutlu son! Cimbom'dan dev çilek transferi...

Spor

Ve dünya yıldızı ile mutlu son! Cimbom'dan dev çilek transferi...

Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde
Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde

Spor

Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23