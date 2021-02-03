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Spor Karagümrük, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti
Spor

Karagümrük, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Gaziantep FK'yı konuk eden Fatih Karagümrük, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 18:59:00 -
Karagümrük, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK ile karşı karşı geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekipi ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 58. dakikada Ndao ile 64. dakikada Borini'den geldi. Son 3 deplasman maçında puansız ayrılan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında 1 kez yenilmişti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 34 yaparken, 4 maçtır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sa Pinto ile galibiyet arayan Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

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