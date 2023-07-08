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Spor Karagümrük, Can Keleş'i kadrosuna kattı
Spor

Karagümrük, Can Keleş'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 15:31:00 -
Karagümrük, Can Keleş'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Austria Wien forması giyen Can Keleş’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, 21 yaşındaki Can Keleş'i kadrosuna kattı.

Kulüpten 'Karagümrük’e Hoş geldin Can Keleş' başlığı ile yapılan açıklamada, "Austria Wien forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadromuza kattık. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek olan Can Keleş’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

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