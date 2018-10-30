Karagümrük 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38 ve 72'nci dakikalarda Erkan Zengin, 53'üncü dakikada Mehmet Batdal ve 89'uncu dakikada Ramazan attı.



Fatih Karagümrük - Afjet Afyonspor: 4 - 0

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Razaman Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu - Adil, Murat Türkkan, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Bilal Aziz, Selçuk (Dk. 67 Gökay), Youssef (Dk. 76 Serdar), Erkan Zengin (Dk. 82 Ramazan), Mehmet Batdal

AFJET AFYONSPOR: Bekir, Renato, Nazmi, Ali, İsmet, Mehmet Güven, Onur, Erdi (Dk. 60 Timuçin), Sinan (Dk. 82 Ersel), Enes (Dk. 59 Abdulkadir), Aykut

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 72 Erkan Zengin, Dk. 53 Mehmet Batdal, Dk. 89 Ramazan (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Mehmet Batdal, Murat Hocaoğlu (Fatih Karagümrük) - İsmet, Renato (Afjet Afyonspor)