0553 313 94 23

'Karaelmas diyarı'ndan 7 ülkeye banyo mobilyası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla ürettiği banyo mobilyalarını 7 ülkeye ihraç ediyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:03
'Karaelmas diyarı'ndan 7 ülkeye banyo mobilyası

Taş kömürü üretimi dolayısıyla "karaelmas diyarı" olarak bilinen Zonguldak'ta, yerli imkanlarla banyo mobilyaları üretimi yapan bir firma, ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyor.

Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce kurulan firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve kalkınma ajanslarının destekleriyle makine parkurlarını geliştirdi. Günden güne üretimini artıran firma, şimdilerde 7 bin metrekare alanda yerli imkanlarla gösterdiği faaliyetle ürünlerini Ürdün, Filistin, Bulgaristan, Makedonya, Libya, Gürcistan ve Almanya'ya satıyor.

Bünyesinde 60 kişiye istihdam sağlayan firma, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Firmanın genel müdürü Deniz Saraç, AA muhabirine, yıllardır banyo mobilyaları ürettiklerini söyledi.

Üretime küçük çapta başladıklarını hatırlatan Saraç, "14 çalışanımız, aylık 100 takım gibi bir üretimimiz vardı. Azmettik, çalıştık, asla çalışmaktan vazgeçmedik, uluslararası fuarlara katıldık. Bu fuarlar sayesinde işimizi geliştirdik." diye konuştu.

"Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var"

Saraç, çalışan sayılarının 14'ten 60'a yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Takriben 750 metrekare gibi çok küçük bir imalat alanımız vardı. Şu an 7 bin metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Bu sektörde artık 20. yıla doğru gitmekteyiz. Çok şükür asla kalitemizden taviz vermeden, çalışanlarımızla birlikte bugünlere geldik. O nedenle mutluyuz. Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de üretilen ürünleri yurt dışına satışını yaparak, Türk mallarını orada gururla temsil ediyoruz. Ürünlerimizi yabancı müşterilerimizin hizmetine sunarak Türk malının kalitesini ortaya koyuyoruz. Bu yönden ülkemize bir katma değer kattığımız için çok mutluyuz, onurlu ve gururluyuz. Ne kadar katma değerimiz artarsa istihdamımızın o kadar artacağı ve işsizlik oranının düşeceği inancındayım."

Ülkede üretilen bir değer olması açısından yerli üretimin her zaman değer taşıdığını anlatan Saraç, "Her zaman, 'Türkiye için üretiyorum çünkü bu ülke benim.' derim. Biz ülkemizde ne kadar çok üretim yaparsak aslında ülkemize o kadar çok sahip çıkmış oluruz. Üretim de vatani görevdir aslında. Ülkeye sahip çıkmak adına biz çalışanlarımızla birlikte burada vatani görevimizi başarıyla yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize katkı sağladığımızı düşünüyoruz"

Deniz Saraç, ülke olarak sanayi konusunda önemli yollar katettiklerini aktararak, daha çok üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Saraç, ihracat yaptıkları ülke sayısını arttırmayı amaçladıklarına değinerek, "Biz kendi memleketimizde üretimde bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hem kentimize ve çevre kentlere hem de ülkemize katkı sağladığımızı düşünüyoruz." dedi.

"Yıllık 15-18 milyon cirolara çok şükür ulaşmış durumdayız." diyen Saraç, devletin her zaman üreticiye destek olduğunu sözlerine ekledi. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:03
  1. Zonguldak
  2. Banyo mobilyası
  3. ihracat
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baklavacı magandalar dükkanın ismini değiştirdi
    1. Baklavacı magandalar dükkanın ismini..
    2. e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3..
    3. ABD, Irak'ta kullanmıştı! Bebeklerde..
    4. Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını..
    5. Ordu'ya kar yağdı
    6. Evlat nöbetindeki aileler 'yeter..
    7. Mersin'de bir saat önce aldığı..
    8. Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran..
    9. Çin'de eylemciler AVM’yi bastı
    10. Şüpheli grup durduruldu, 33 kişi..
    11. Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var..
    12. TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin..
    13. Nevşehir'de tartıştığı eşini..
    14. Damadını kına gecesinde öldürmek için..
    15. 25 yaşındaki genç olay yerinde..
    16. Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka..
    17. Ilıcalı: F.Bahçe'nin kadrosu mucize gibi
    18. Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha!..
    19. Bir saat önce aldığı otomobil kül oldu
    20. Yılın ilk karı o ile düştü!
    21. AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek
    22. Koca dehşeti! Çok sevdiğim için..
    23. Baklavacı magandalar tabelalarını..
    24. Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı
    25. Muğla'da mülteci minibüsü kaza yaptı,..
    26. Baklavacıların 'tabela' oyunu!
    27. Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu..
    28. Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    29. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    30. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı