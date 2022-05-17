Karadut şurubunun faydaları nelerdir? Karadut özü, şurubu ve pekmezi ne işe yarar? Karadut şerbeti tarifi

Karadut nedir?

Dut ağacında yetişen karadut antioksidan açısından oldukça yüksektir. Bu sayede İnsanların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yüzyıllardan beri Özellikle de alternatif tıpta Şifa bulmak amaçlı kullanılan karadutun birçok bilinen ve bilinmeyen faydası vardır. Vücuttaki bakteri ve virüsleri atan bu mucizevi meyve sindirim sistemine de oldukça fayda sağlamaktadır. Karadut yoğun olarak Afrika Asya ve Amerika kıtalarında yetişen sarı yeşil ve kara çeşitleri bulunan bir meyvedir.

Karadutun faydaları

Nezle grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

Uyku problemine iyi gelir.

Cilt hücrelerinin yenilenmesi sağlar.

Yorgunluğu alır, zindelik verir.

Saçları kuvvetlendirir.

Ağız sağlığı açısından etkilidir.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.

Kemik sağlığını korur.

Gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Boğazda oluşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Karadut özünden karadut suyu nasıl Yapılır?

Karadutları ezmeden dikkatlice yıkayarak tencereye alalım. Üzerine şekeri ilave edelim. 1.5-2 lt kadar su ilave edip 20 dk kadar kaynatalım. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edelim. Ocaktan aldıktan sonra biraz soğuması için bekleyelim ve ince bir elekten geçirelim.

Karadut suyu neye iyi gelir?

Karadut suyu içinde K vitamini C ve B vitamini ile demir ve diyet lifi barındırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi antioksidanlar açısından serbest radikalleri etkisiz durumda bırakıyor. Kabızlık sorununa çok iyi gelen Karadut suyu sindirim sistemini de harekete geçiriyor.

Karadut şerbeti tarifi cahide

Malzemeler:

500 gram karadut

250 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

1 litre su

Yapılışı:

Karadutlar temizlenir, üzerine toz şeker dökülüp, karıştırılır. Buzdolabında bir gece bekletilip, suyunu salması sağlanır. Tencereye alınan karadutlar 15-20 dakika kaynatılır. Yarım limonun suyu eklenip, bir taşım daha kaynatılır. Üzerinde oluşan köpükler alınır. Ocak kapatılıp, soğumaya bırakılır. Soğuyan karadutlar etrafa sıçrayıp, leke yapmaması için derin bir kabın içinde süzgeçten geçirilir. Süzülen karadut şerbeti bir sürahiye alınıp, buzdolabına konulur. Bol buz eklenip, servis edilir. Şeker ve su oranı isteğe göre ayarlanabilir.

Karadut özü, şurubu ve pekmezi ne işe yarar?

Karadut bir meyve olarak yenmesinin yanı sıra aynı zamanda şurubu ve pekmezi ile beraber özü üzerinden de tüketilebilmektedir. Özellikle şurup haline getirmek suretiyle Karadut meyvesinin yararlarından faydalanmak mümkündür. Böylece birçok hastalığa karşı önemli bir bağışıklık sistemi oluştururken, lezzetli şekilde tüketme şansı yakalanır. Bireysel olarak elde edilmek suretiyle pek çok farklı yerden temin edilerek ayrıca özü de yine farklı kullanım yöntemleri üzerinden sağlık için ele alınabilmektedir.

Özellikle Karadut pekmezi ülke çapında yoğun olarak üretilmektedir. Günümüzde meyvelerden elde edilen pekmez pek çok farklı fayda sağlamaktadır. Uzun kaynama ve süzme süreci ile beraber Karadut üzerinden elde edilecek pekmez, sağlıklı şekilde evde aile ile beraber tüketilebilir. Şurup niyetine kahvaltılarda tüketilebilecek bir gıda olarak, bütün lezzetiyle karadut pekmezi bir adım öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda pek çok farklı faydasından bahsetmek mümkündür.

- Kansızlık giderici etki yaratmaktadır.

- Ağız yaralarını önleyici potansiyel sağlar.

- Karbonhidrat üzerinden vücut için gerekli enerjiyi sağlar.

- Düzenli şekilde bağırsakların çalışmasına imkan verir.

- Farklı vitamin ve mineraller ile beraber vücut direncini korur.

- Pek çok farklı zararlı ile beraber enfeksiyonu temizler.

- Solunum yollarını rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır.

- Özellikle anne sütüne destekleyici bir olanak sunar.

- Kolesterolü dengeleyici bir etki yaratır.

Bu gibi özellikler ile beraber karadut pekmezinin yanı sıra şurubunu ve özünü de tüketme şansını elde edebilirsiniz. Her açıdan tamamen doğal bir besin kaynağı olarak vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok mineral ile vitamini taşımaktadır.