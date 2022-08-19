Karadut şerbeti tarifi: Sıcak havalarda serinletici ev yapımı soğuk içecek, nefis lezzet

İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalbinize de dost olan karadut, sıcak havalarda aranan lezzet!

Karadut şerbeti tarifi (tarçınlı)

500 gr taze kara dut

1,5 lt kadar su (tercihen içme suyu)

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

1/2 limonun suyu

Karadut şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle dutları ayıklayıp, yıkayın pişireceğiniz tencereye alın. Suyu, çubuk tarçını, şekeri ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika kadar pişirin. 15 dakikanın sonunda küçük bir bardağa birkaç kaşık şerbet koyup, soğutup tadına bakın, eğer şekere ihtiyacı varsa şeker, şekeri fazlaysa da kontrollü bir şekilde su ekleyin.

(şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz). Şeker ve su ayarını yaptıktan sonra ocaktan alın soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen şerbeti süzün ve buzdolabına kaldırı Soğuk olarak servis edelim.

Serinleten Karadut Şerbeti

Malzeme Listesi

-500 gr karadut

-1 su bardağı toz şeker

-1 lt su

-1 çay kaşığı limon suyu

Serinleten Karadut Şerbeti nasıl yapılır?

Yıkadığınız karadutların üzerine bir su bardağı toz şekeri ekleyin. 1 litre suyu şekerli karadutlarınızın üzerine ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırın. Limon suyunuzu ekleyin bir taşım daha karıştırın. Ilıyan şerbetinizi cam bir sürahiye koyarak buzdolabında soğutun. (4 Kişilik - 30 dakika)

Püf Noktası: Daha hafif ve etkili bir lezzet istiyorsanız soda ilave ederek servis yapabilirsiniz.