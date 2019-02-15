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Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

Karadutun sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan Karadeniz, karadutun böbreklerin yağını beslediğini boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına iyi geldiğini belirtti. İşte karadut pekmezi hakkında bilinmesi gerekenler...

15 Şubat 2019 Cuma 19:40
Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

Karadutun sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan Karadeniz, karadutun böbreklerin yağını beslediğini boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına iyi geldiğini belirtti. İşte karadut pekmezi hakkında bilinmesi gerekenler...

Karadutta şeker, organik asitler, müsilaj, tanen, boya maddesi, pektin ve C vitamini bulunduğunu, pekmez, hoşaf ve reçelinin kalp zayıflığının tedavisinde, mide ve bağırsak hastalığının tedavisinde son derece faydalı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karadeniz şunları söyledi: "Bu meyvenin sağlık açısından birçok faydası vardır. Guatr hastalığına iyi gelir, siyah dut aynı zamanda kan yapar. Böbreklerin yağını besler, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir, idrarı söktürücü etki yapar. Siyah dut sıvı ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına da iyi gelir. Soğuk algınlığından kaynaklanan boğaz ağrılarına çok fayda verir."

Beyaz dut meyvesinin ise karaciğeri kuvvetlendirip mide ve bağırsakları çalıştırdığını, idrar söktürücü etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadeniz şunları anlattı: "Beyaz dutun yaprağı kaynatılıp içilirse ateşi düşürür, böbrek yağını eritir. Beyaz ve karadut meyvesi vücudu kuvvetlendirir, iştah açar, kan yapar. Karadut meyvesi ve şurubu ağız ve boğaz iltihaplarına çok iyi gelir. Şeker hastalığına karşı karadut yaprağı kaynatılıp içilmeye devam edilmelidir. Sonuç olarak sağlık için dut pekmezi çok faydalıdır."

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:40
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