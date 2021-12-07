Karadut Beste Yarışması’nda muhteşem gece

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin ve Talas’ın güzelliklerini şiir ve musiki ile anlatmak, nitelikli eserleri de teşvik etmek üzere bir yarışma düzenlediklerini belirterek, “Korona döneminde evlere kapanmayı bir fırsata dönüştürelim diye Amir hocamla istişare ettik. Yarışmayı şubat ayında ilan ettik temmuzda bitirdik. Çok güzel bir tablo çıktı karşımıza. 72 eserin katıldığı yarışmada 3 derece, 9 da mansiyon ödüle layık görüldü. Seçkin jürimiz katılımın artmasında da referans oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül törenine katılarak bir konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, böyle bir programı hazırladıkları için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bize güzel bir an yaşattıkları için başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gönlümüzü dinlendireceğimiz, huzur bulacağımız, sürur içerisinde olacağımız bir gecede sözlerimi daha fazla uzatmadan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmalardan sonra protokol tarafından yarışmada “Talas’ı Seveceksin” isimli bestesiyle birinciliği elde eden Bahadır Sevik’e, “Kayseri Nicedir” ile ikinciliği alan Osman Ergen’e ve “Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla” üçüncülüğü kazanan Burhan Atik ile 9 eser sahibine mansiyon ödülü verildi.

Ünlü isimler sahne aldı

Ödüllerin verilişinin ardından Türk Müziği’nin güçlü seslerinden Zekai Tunca ve Amir Ateş’in yanı sıra Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal, ödül alan eserleri seslendirdi. Ayrıca sanatçılar sevilen şarkıları da okudu. Ünlü sanatçı Zekai Tunca, Türk Musikisinin TRT dışında korolarda ve böyle yarışmalarda yaşadığını belirterek, “Ben de böyle bir yarışmada jüri üyesi olduğum için mutluyum. Bana bu onuru bahşeden belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Bestekâr Alaeddin Pakyüz de bu güzel gecenin mimarının Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olduğunu kaydederek kendisine teşekkür etti. Sunuculuğunu TRT Spikeri Ayfer Durak’ın yaptığı geceye katılanlar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.