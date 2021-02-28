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Gündem Karadeniz'in rengi değişti
Gündem

Karadeniz'in rengi değişti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağan yağmurun ardından dere yataklarından gelen çamurlu sular Karadeniz’e dökülünce, sahiller çamur deryasına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 16:33:00 -
Karadeniz'in rengi değişti

Düzce’de etkili olan yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sebebiyle Akçakoca’nın yüksek kesimlerindeki dere yataklarında su miktarı arttı. Dere yataklarındaki çamurlar sularla birlikte Karadeniz’e döküldü. Dere yataklarının Karadeniz’e dökülen kısımları ve sahil şeridi de çamura bulandı. Akçakoca’da 1 saat yağan yağmur sonrası Karadeniz adeta çamur deryası oldu. Karadeniz’in sahilleri çamur sebebiyle renk değiştirirken, deniz iki renk oldu.

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