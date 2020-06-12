  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:48:12 -
Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel dolu yağışıyla kuvvetli olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı