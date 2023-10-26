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Ekonomi Karadeniz'e lokal yatırımlar artacak
Ekonomi

Karadeniz'e lokal yatırımlar artacak

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:43:00 - 2023-10-26 16:44:04
Karadeniz'e lokal yatırımlar artacak

Türkiye, son yirmi yılda yaklaşık 150 milyar dolar harcayarak lojistik alanında önemli altyapı yatırımları yaptı. Bu yatırımlar yeni projelere kapı aralıyor.

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) İş Konseyi tarafından Lojistik İş Birliği Çalıştayı 24 Ekim 2023 tarihinde DEİK Merkezi’nde düzenlendi. KEİ İş Konseyi Dönem Başkanı Selçuk Akat, “Karadeniz bölgesi, Avrupa ile Asya arasında ticaret yollarının geçtiği en önemli bölgedir. Karadeniz’de lokal ticareti ve yatırımı artırmak için bölgenin lojistik altyapısını güçlendirmenin yollarını ve araçlarını keşfetmemiz gerekiyor. Kuşak ve yol girişiminde Karadeniz'in pozisyonunu güçlendirmeliyiz. Bölgede; yol, köprü, havaalanı gibi lojistik altyapıya da daha fazla yatırım yapılmasına ihtiyacımız var. Sınır geçişlerinin sorunsuz hale getirilmesi ve akıllı bağlantı (smart connectivity) için gümrük geçişlerinin dijitalleştirilmesine yatırım yapmalıyız” diye konuştu.

Önemli altyapı yatırımı oldu

DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı Ayşem Ulusoy, “Türkiye, son yirmi yılda yaklaşık 150 milyar dolar harcayarak lojistik alanında önemli altyapı yatırımları yaptı. Bu yatırımlar, Türkiye'nin transit ticaretteki kilit konumunu güçlendirmeyi ve Asya ile Avrupa arasında hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Çin'in Kuşak ve Yol Projesi, Dijital İpek Yolu'na aktif katılımımız, Türkiye'yi 65 ülke arasında bir köprü konumuna getiriyor” dedi.

DEİK’in sahipliğinde gerçekleşen Lojistik İş Birliği Çalıştayı’na, yurt içi ve yurt dışından lojistik sektörünü temsilen 70’e yakın üst düzey isim, konuşmacı ve izleyici olarak katıldı.

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