Karadeniz'den tek seferde 30 ton palamutla döndü
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılık yapan Mustafa Taşçı, 30 metre uzunluğundaki teknesiyle açıldığı Karadeniz'den toplam 30 ton palamutla döndü.23 Eylül 2018 Pazar 15:01
Düzce Akçakoca’da Karadeniz’e açılan balıkçılar, balıkçı barınağına balıkla döndü. 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü. Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu. Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi.
YORUM YAZ