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Ekonomi Karadeniz’den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Karadeniz’den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Karadeniz’den 2020’nin 11 ayında ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:47:00 -
Karadeniz’den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat

2019’un aynı döneminde bu rakam 3 milyar 946 milyon 130 bin 169 dolardı. Bölgeden 11 ayda 27 sektörden ihracat yapıldı. Bu dönemde 1 milyar 82 milyon 617 bin 503 dolarlık fındık ve mamulleri ile 660 milyon 187 bin 108 dolarlık çelik ihracatına imza atıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Covid-19 salgınına rağmen ihracatta hissedilir artış yaşandığını söyledi. Bu artışın ilerleyen günlerde katlanacağına inandıklarını vurgulayan Kalyoncu, “Yılı güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inancımız tam. Önümüzdeki yıl için de beklentimiz daha yüksek” şeklinde konuştu.

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