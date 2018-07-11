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Karadeniz'deki teröristlerin Kobra korkusu!

Karadeniz yaylalarında görülen teröristlere yönelik operasyonlar devam ederken, teröristlerin telsiz konuşmalarında'Bizi bir an evvel çıkartın' dedikleri ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:55
Karadeniz'deki teröristlerin Kobra korkusu!

Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı. PKK’lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden bir an evvel çıkmak istediklerini dile getirdi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor.

Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:55
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Bursa
  4. Ankara
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