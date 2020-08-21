Karadeniz’deki tarihi gelişme sonrası bomba sözler! 'Rusya, Türkiye'ye sattığı doğalgazda indirim yapacak'

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfetmesinin Ankara-Moskova arasındaki doğalgaz anlaşmalarının çerçevesini değiştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Karandeiz’de 320 milyar metreküp rezerv bulduğunu duyurdu.

Tarihi gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salih Yılmaz, “Türkiye’nin Karadeniz’de Sakarya Havzasında doğalgazı kendi milli imkanlarıyla bulması bundan sonra birçok ülkenin arama için Türkiye’ye başvurması anlamını da taşır. Sadece İngiliz, ABD, Fransa’ya bağımlı arama sistemine Türkiye de eklendi” dedi.

'Libya'da da aramalar yapılacak'

Salih Yılmaz, daha da büyük keşiflerin yaşanacağını belirterek, “Türkiye’nin ilk kuyuda 320 milyar metreküp doğalgaz bulması bundan sonra daha da yeni keşiflere kapı aralar. Bu anlamda Türkiye yeni dönemde sadece kendi MEB’in de değil Libya MEB’inde de arama yapacak” dedi.

"Rusya ile anlaşmalar değişebilir"

Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasında bazı değişikliklerin yaşanacağını söyleyen Yılmaz, “Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması 2021’de Rusya ile yapılacak yeni doğalgaz sözleşmelerinin hem kısa vadeli hem de ucuz olmasını sağlayacaktır. Türkiye, doğalgazı oldukça derin olmayan bir alanda bulması yeni alanlar konusunda hepimizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.