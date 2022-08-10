Karadeniz’deki seller AFAD gündeminde

YENİ AKİT ANKARA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen risk azaltma ve iyileştirme projeleri Bakan Yardımcıları seviyesindeki “Projeler Koordinasyon Takip Toplantısı”nda değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla “Projeler Koordinasyon Takip Toplantısı” hakkında bilgiler verilirken, katılanların yer aldığı fotoğraflarda eklindi. Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: “AFAD koordinasyonunda yürütülen risk azaltma ve iyileştirme projeleri, Bakan Yardımcıları seviyesindeki ‘Projeler Koordinasyon Takip Toplantısı’nda değerlendirildi. Toplantıda, Karadeniz’de 2021 ve 2022 yazlarında yaşanan seller sonrası yapılan iyileştirme faaliyetleri ele alındı. Ayrıca İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) kapsamındaki eylemlerdeki ilerlemeler değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yönettiği toplantıya beş Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer katıldı.”