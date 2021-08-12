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Yaşam Karadeniz'de yağmur sürecek mi? Giresun Trabzon Rize hava durumu
Yaşam

Karadeniz'de yağmur sürecek mi? Giresun Trabzon Rize hava durumu

Karadeniz heyelan uyarısı var mı? Karadeniz son dönemlerde sık sık sel felaketiyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak Bartın, Kastamonu, Sinop ve Karabük'te sel felaketleri yaşandı. Kısa bir süre önce sel felaketi yaşayan Rize ve Giresun'da da havaların nasıl olacağı bir uyarının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Karadeniz için sel uyarısı var mı son durum

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:31:00 -
Karadeniz'de yağmur sürecek mi? Giresun Trabzon Rize hava durumu

Karadeniz Bölgesi son aylarda sık sık sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük’te sel ve heyelan yaşandı. Peki, yeni sel uyarısı var mı?

Karadeniz'de yağmur sürecek mi? Giresun Trabzon Rize hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerindeki yağışların yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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