Karadeniz Bölgesi son aylarda sık sık sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük’te sel ve heyelan yaşandı. Peki, yeni sel uyarısı var mı?

Karadeniz'de yağmur sürecek mi? Giresun Trabzon Rize hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerindeki yağışların yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ