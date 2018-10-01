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Karadeniz'de vatandaş teyakkuzda!

Karadeniz’de vatandaşlar PKK’lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı. Güvenlik güçlerinin uyarıları üzerine kışın yayladaki evlerinde erzak bırakmayan vatandaşlar, terörist sızmalarını kontrol etmek için paletli araçlarla da rutin devriyeye çıkıyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 06:45
Karadeniz'de vatandaş teyakkuzda!

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri kış yapılanması hazırlığında olan PKK’ya peşpeşe operasyonlar düzenliyor. Karadeniz bölgesi, PKK’nın sızma ihtimaline karşı teyakkuz halindeki yerlerin başında geliyor. Örgütün Karadeniz’e yayılmasını büyük ölçüde engelleyen Mehmetçik, bu bölgede konuşlu PKK’lılara da ağır darbeler indirdi.

Yaklaşan kış ayları nedeniyle, erzak sıkıntısı çekecek olan teröristlerin sığınma çabalarına karşı da özellikle yaylacılar uyarılıyor. Güvenlik güçlerinin uyarıları doğrultusunda yaylacılar evlerde erzak bırakmamaya özen gösterdikleri gibi kendilerince de çeşitli önlemler geliştiriyorlar.

Erzaklar boşaltıldı

Geçtiğimiz yıllarda yaşananların ardından güvenlik güçleri ve vatandaş bu konuda daha da duyarlı. Teröristlerin bölgede barınma ihtimaline karşı hassas tedbirler alınıyor. Karadeniz’de birçok yaylanın kış mevsiminde ziyaretçisi yok. Yaz sonu şehre inerken buradaki evlerde erzak bırakılmış olursa PKK’lıların bunlardan yararlanma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yaylacıların aldıkları en başat tedbirlerden biri, yayla evlerinde erzak stoklarını sıfırlamak oldu. Yine yayla evlerinin teröristler tarafından sığınma alanı olarak kullanılmasına karşı da vatandaşlar kontrolleri artırdı.

Kar araçları da katılıyor

Yaylacılar, kış şartlarında bölgede tek ulaşım aracı haline gelen ve kendi imkanlarıyla temin ettikleri paletli arazi taşıtlarıyla hem yüksekte bulunan yerleşkelerde hem ıssız arazilerde sürekli arama-tarama faaliyetinde bulunuyor. Paletli araçlarla devriye atan Karadeniz halkı, şüpheli bir durumla karşılaştığı vakit derhal güvenlik güçlerini durumdan haberdar ediyor. Karadeniz yaylaları, kışın yağan karın uzun süre toprakta kalması nedeniyle kış turizmi açısından da tercih edilen adresler arasında. Teröristlere karşı önlem amacıyla engebeli arazide devriyeye çıkanlar arasında, kar araçlarıyla gezi turları düzenleyen turizmciler de var.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 06:45
  1. Karadeniz
  2. Paletli Araç
  3. GÜNCEL Haberleri

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