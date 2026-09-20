Karadeniz'de tropikal meyve denemesi sonuç vermeye başladı: Ordu'da 20 çeşit yetişiyor

Karadeniz ikliminde tropikal meyvelerin deneme üretimleri sonuç vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde birkaç yıl önce deneme üretimi amacıyla kurduğu serada, mango, muz, tamarillo ve ejder meyvesinin de aralarında bulunduğu 20 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor.

Seradaki üretimle, tropikal ürünlerin Karadeniz iklimindeki yetiştirilebilirliğinin ortaya konulması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulması hedefleniyor.

"Yeni sektörler oluşturuyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seradaki çalışmaları yerinde inceleyerek üretim hakkında bilgi aldı. Tropik bitki seralarıyla yapılabilirliği göstermek istediklerini belirten Güler, fındık ve kivinin yanı sıra yeni ürünlerin de bölge tarımına kazandırılmasıyla çiftçilere ve yerel ekonomiye yeni fırsatlar oluşturulacağını söyledi.

Ordu'nun topraklarının çok zengin olduğuna vurgu yapan Güler, seradaki üretimi şöyle anlattı: "Ordu'da tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Seramızda tamamen tropik bölgelerin ürünlerini yetiştiriyoruz. İklim değişikliği dolayısıyla tedbir alarak deneme çalışmaları yapıyoruz. Burada mango, muz, çarkıfelek, ejder meyvesi yetiştiriyoruz. Kahve denemesi yapıyoruz. Bunları yaparak ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz."

Seranın tüm okullara ve ziraatla uğraşanlara açık olduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Biz de destek olup bu ürünleri üretmelerine katkı sağlayabiliriz. Fındığın yanı sıra tarım ve hayvancılığın birçok alanında üretim yapabiliriz. Bu çalışmalarla birlikte yeni sektörler oluşturuyoruz. Ordu'nun toprakları çok zengin, insanı çok çalışkan, biz de bu çalışmalarla onlara ön ayak olmak istiyoruz."

Mangodan gül elmasına seradaki 20 çeşit

Turnasuyu Mahallesi'ndeki serada üretimi yapılan ürünler şöyle sıralanıyor: