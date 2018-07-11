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Karadeniz'de sıkışan teröristler yalvardı!

Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar son hız devam ederken, "Bizi bir an evvel çıkartın" diyen teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına da yansıdı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13
Karadeniz'de sıkışan teröristler yalvardı!

Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürerken, "Bizi bir an evvel çıkartın" diyen teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde 'Zap' kod adını kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve yanındaki 'Aras' kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

PKK'LILAR BÖLGEDEN BİR AN EVVEL ÇIKMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

PKK'lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden biran evvel çıkmak istediklerini dile getirdi. Bursa 'Timsahlar', Ankara 'JÖAK', Bulancak 'Kartallar' timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli'den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor

VATANDAŞLAR ASKERLERE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. karadeniz
  6. PKK
  7. operasyon

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp26 dk önce
    PKK yöneticileri hala yaptıklarının bir anlamı olmadığını anlamadılar. Neticede her şey insan katliamı. Amaçları insanları yaşatmak mı yoksa hayatlarını karartmak mı?!
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